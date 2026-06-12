Katari mohon lajmin për koordinimin e prodhimit të energjisë me Iranin

Katari mohon lajmin për koordinimin e prodhimit të energjisë me Iranin

Katari mohoi vërtetësinë e një raportimi të publikuar nga gazeta amerikane The Washington Post lidhur me një koordinim mes Dohas dhe Teheranit për prodhimin e energjisë me qëllim ndikimin në rrjedhën e luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, transmeton Anadolu.

Mohimi i Katarit vjen disa orë pasi The Washington Post publikoi një lajm që pretendonte “koordinim” mes Katarit dhe Iranit për prodhimin e energjisë.

Në deklaratë, Zyra Ndërkombëtare e Medias e Katarit shprehu “refuzim të plotë të pretendimeve të publikuara nga The Washington Post të premten, si dhe çdo pretendimi tjetër se vendimet operacionale lidhur me prodhimin e energjisë janë marrë ose zbatuar, në çdo kohë, në koordinim me Iranin ose në një mënyrë që u shërben interesave të tij, apo me qëllim ndikimin e zhvillimeve në rajon”.

Ajo theksoi në këtë kontekst se “të gjitha këto pretendime janë të rreme dhe plotësisht të pabazuara”.

Zyra gjithashtu konfirmoi se “pavërtetësia e këtyre pretendimeve është veçanërisht e qartë duke pasur parasysh se Shteti i Katarit në atë kohë po i përgjigjej sulmeve me raketa iraniane që kishin në shënjestër territorin e tij”.

“Këto pretendime bazohen në materiale të rreme dhe të pasigurta që vijnë nga palë që kërkojnë të minojnë përpjekjet e vazhdueshme për zgjidhjen e konfliktit përmes ndërmjetësimit, të dëmtojnë reputacionin e Shtetit të Katarit dhe të ndikojnë negativisht në partneritetin e ngushtë strategjik midis Katarit dhe Shteteve të Bashkuara”, thuhet në deklaratë.

Zyra shprehu “keqardhje të thellë” që gazeta “lejoi përhapjen e një fushate dezinformimi të orkestruar nga palë që synojnë të minojnë përpjekjet për paqe në rajon”.

Ajo theksoi se gazeta “kontribuoi në përhapjen e pretendimeve të rreme dhe nuk respektoi standardet e saktësisë që presin lexuesit e saj”.

Zhvillimi vjen ndërsa Washingtoni dhe Teherani vazhdojnë procesin diplomatik të ndërmjetësuar nga Pakistani për t’i dhënë fund luftës që filloi me sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit më 28 shkurt dhe u pasua nga kundërpërgjigja iraniane.

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