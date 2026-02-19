Katari, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite ndajnë 4.2 mld dollarë për Gazën

Katari, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite ndajnë 4.2 mld dollarë për Gazën

Katari, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite kanë njoftuar qëllimin për të ndarë një total prej 4.2 miliardë dollarësh për të financuar aktivitetet e Bordi i Paqes për Gazën, sipas deklaratave të përfaqësuesve të tyre gjatë takimit të parë të bordit në Uashington.

Emiratet e Bashkuara Arabe do të japin kontributin më të madh, 1.2 miliardë dollarë. “Sot, zoti President, Emiratet e Bashkuara Arabe njoftojnë një shumë të mëtejshme prej 1.2 miliardë dollarësh për të mbështetur Gazën përmes Bordit të Paqes,” deklaroi zëvendëskryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Ai kujtoi se Abu Dhabi ka dhënë më parë 3 miliardë dollarë ndihmë për popullsinë palestineze në Rripin e Gazës që nga përshkallëzimi aktual i konfliktit.

Sipas Kryeministrit dhe Ministrit të Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Doha “premton 1 miliard dollarë mbështetje për bordin e misionit që synon arritjen e një rezolute përfundimtare që përmbush aspiratën palestineze për shtetësi dhe njohje dhe aspiratën izraelite për siguri dhe integrim.”

