Katari: Irani duhet të kompensojë dëmet nga sulmet
Katari tha të mërkurën se Irani është i detyruar ta kompensojë atë për të gjitha dëmet që vijnë nga sulmet në territorin e tij, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme tha se Katari i ka dërguar dy letra identike Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, dhe presidentit të Këshillit të Sigurimit në prill, duke denoncuar sulmet iraniane si një “shkelje flagrante” të sovranitetit të tij, një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë dhe integritetin territorial të tij dhe një përshkallëzim që rrezikon stabilitetin rajonal.
Theksohet se Irani mban përgjegjësi ndërkombëtare për sulmet, duke i përshkruar ato si “akte të paligjshme” që kërkojnë që Teherani të ofrojë kompensim për të gjitha humbjet e pësuara nga Katari, tha ministria.
Katari tha gjithashtu se sulmet kishin në shënjestër vendet civile dhe shkelën ligjin ndërkombëtar humanitar, duke përfshirë Konventat e Gjenevës dhe parimet që ndalojnë sulmet ndaj civilëve.
Doha riafirmoi se rezervon të drejtën për t’u përgjigjur sipas Nenit 51 të Kartës së OKB-së, duke thënë se do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sovranitetin, sigurinë dhe banorët e saj.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi të martën një armëpushim dyjavor me Iranin, duke thënë se Teherani paraqiti një propozim “të realizueshëm” prej 10 pikash për negociata.
Njoftimi erdhi më pak se dy orë para skadimit të afatit që Trump ia kishte zgjatur vazhdimisht Iranit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit dhe për të pranuar një marrëveshje ose do të përballej me “shkatërrimin e një qytetërimi të tërë”.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më sot më shumë se 1.400 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem të atëhershëm, Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane. Ai gjithashtu ka kufizuar lëvizjen e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit.