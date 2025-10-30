Katari dhe SHBA-ja theksojnë nevojën për zbatimin e plotë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza
Kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman, bisedoi të enjten në telefon me sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, për nevojën e zbatimit të plotë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza mes Izraelit dhe Hamasit, transmeton Anadolu.
Të dyja palët shqyrtuan gjatë bisedës telefonike marrëdhëniet e ngushta strategjike mes Dohas dhe Washingtonit dhe mënyrat për t’i forcuar ato, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve e Katarit, QNA.
Ata diskutuan gjithashtu situatën në Gaza në kuadër të marrëveshjes aktuale të armëpushimit mes Hamasit dhe Izraelit, si edhe çështje me interes të përbashkët, thuhet në lajm.
Kryeministri i Katarit theksoi “rëndësinë e përpjekjeve të bashkërenduara rajonale dhe ndërkombëtare për të siguruar zbatimin e plotë të marrëveshjes dhe hapjen e rrugës drejt arritjes së paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit të dëshiruar në rajon”, tha QNA-ja.
Që nga fillimi i marrëveshjes së armëpushimit në Gaza më 10 tetor, Hamasi ka liruar 20 robër izraelitë të gjallë dhe ka dorëzuar eshtrat e 19 nga 28 robërve, shumica prej të cilëve izraelitë. Megjithatë, Izraeli ka pretenduar se një nga trupat e marrë nuk përputhej me asnjë nga robërit e listuar prej tij.
Izraeli ka vrarë 211 palestinezë dhe ka plagosur 597 të tjerë që nga armëpushimi, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Izraeli e ka lidhur fillimin e negociatave për fazën e dytë të armëpushimit me dorëzimin e të gjitha mbetjeve të pengjeve. Hamasi thotë se procesi kërkon kohë për shkak të shkatërrimit masiv në Gaza.
Faza e parë e marrëveshjes përfshin lirimin e pengjeve izraelitë në këmbim të gati 2.000 të burgosurve palestinezë. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Izraeli ka vrarë më shumë se 68.500 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 170.600 të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori i vitit 2023.