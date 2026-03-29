Katari dhe Egjipti bëjnë thirrje për ulje të tensioneve rajonale, paralajmërojnë për kërcënime ndaj sigurisë energjetike
MARKETING
Kryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, u takua në Doha me ministrin e Punëve të Jashtme të Egjiptit, Badr Abdelatty, për të diskutuar mënyrat për të frenuar përshkallëzimin e tensioneve në rajon dhe për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm, transmeton Anadolu.
MARKETING
Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit, takimi shqyrtoi përshkallëzimin ushtarak dhe pasojat e tij të rrezikshme për sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe ndërkombëtar.
Të dyja palët diskutuan gjithashtu përpjekjet për zgjidhjen e krizës përmes mjeteve paqësore dhe rifillimin e dialogut.
Al Thani theksoi nevojën për të ndalur atë që ai e përshkroi si agresion të pajustifikuar iranian ndaj Katarit dhe vendeve të tjera në rajon.
Ai paralajmëroi kundër “shënjestrimit të papërgjegjshëm” të infrastrukturës jetike, veçanërisht objekteve të lidhura me ujin, ushqimin dhe energjinë, duke theksuar se këto sulme mund të kërcënojnë sigurinë globale energjetike, lirinë e lundrimit dhe stabilitetin rajonal.
Kryeministri gjithashtu bëri thirrje për koordinim më të fortë dhe përpjekje të përbashkëta më intensive për të frenuar krizën, duke theksuar nevojën për t’u rikthyer te dialogu dhe “gjuha e arsyes dhe urtësisë”.
Ministria e Punëve të Jashtme e Egjiptit njoftoi se Abdelatty u takua me Al Thanin gjatë një ndalese në Doha, rrugës për në kryeqytetin pakistanez.
Sipas njoftimit, kryeministri i Katarit vlerësoi përpjekjet ndërmjetësuese të Egjiptit për të nisur dialog të drejtpërdrejtë midis SHBA-së dhe Iranit, në koordinim me Pakistanin dhe Turqinë, për të ulur tensionet dhe për të parandaluar zgjerimin e konfliktit.
Abdelatty gjithashtu informoi Al Thanin për përgatitjet për një takim katërpalësh ministror që do të mbahet sot në Islamabad me ministrat e jashtëm të Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite për të diskutuar zhvillimet dhe përpjekjet për uljen e tensioneve në rajon.
Përshkallëzimet rajonale kanë vazhduar që kur Izraeli dhe SHBA nisën një ofensivë kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1.300 persona deri më tani, përfshirë edhe liderin suprem të atëhershëm, Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke tronditur tregjet globale dhe aviacionin.