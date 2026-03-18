Katari dënon sulmin e Iranit ndaj portit më të madh të gazit, Ras Laffan

MARKETING

Katari ka dënuar një sulm nga Irani i cili ka shkaktuar zjarr në zonën industriale të gazit në Ras Laffan, në bregdetin verior të vendit.

MARKETING

Sample Image

Në një deklaratë, Katari thekson se zjarri ka shkaktuar dëme të mëdha serioze, dhe sipas tyre, kjo vjen si një përshkallëzim, shkelje sovraniteti dhe kërcënim i sigurisë kombëtare.

Deklarata e plotë e Katarit:

‎Shteti i Katarit shpreh dënimin dhe denoncimin e tij të fortë të shënjestrimit të paturp të Iranit që goditi Qytetin Industrial Ras Laffan, duke shkaktuar zjarre që rezultuan në dëme serioze në objekt, dhe e konsideron këtë agresion një përshkallëzim të rrezikshëm dhe një shkelje flagrante të sovranitetit të shtetit, si dhe një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e tij kombëtare dhe stabilitetin e rajonit.

Ministria e Punëve të Jashtme pohon se Shteti i Katarit, pavarësisht distancimit nga kjo luftë që nga fillimi i saj dhe angazhimit të tij për të shmangur çdo përshkallëzim, vëren se pala iraniane vazhdon të shënjestrojë atë dhe vendet fqinje, duke ndjekur një qasje të papërgjegjshme që minon sigurinë rajonale dhe kërcënon paqen ndërkombëtare.
Ministria thekson se Shteti i Katarit ka bërë thirrje të përsëritura për domosdoshmërinë e përmbajtur nga shënjestrimi i objekteve civile dhe infrastrukturës energjetike, përfshirë ato në territorin e Republikës Islamike të Iranit, për të ruajtur aftësitë e popujve të rajonit dhe për të mbrojtur sigurinë dhe paqen ndërkombëtare. Megjithatë, pala iraniane vazhdon politikat e saj përshkallëzuese që po e shtyjnë rajonin drejt humnerës dhe po tërheqin në rrethin e konfliktit edhe vende që nuk janë palë në këtë krizë.

MARKETING

