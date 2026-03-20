Katar, sulmet raketore iraniane ulin kapacitetin e eksportit të LNG-së me 17 përqind
Katari tha të enjten se sulmet me raketa iraniane në Qytetin Industrial Ras Laffan kanë ulur kapacitetin e eksportit të gazit natyror të lëngshëm (LNG) të vendit me 17 për qind, me një dëm që pritet të kushtojë rreth 20 miliardë dollarë në vit në të ardhura të humbura dhe të duhen deri në pesë vjet për t’u riparuar, transmeton Anadolu.
QatarEnergy, në pronësi të shtetit, tha në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X se dëmi u shkaktua nga sulmet me raketa që goditën qytetin industrial të mërkurën dhe në orët e para të së enjtes, duke ndikuar në furnizimet për tregjet në Evropë dhe Azi.
“Jam i lehtësuar të konfirmoj se askush nuk u lëndua nga këto sulme të pajustifikuara dhe të pakuptimta, të cilat nuk ishin vetëm një sulm ndaj Shtetit të Katarit, por sulme ndaj sigurisë dhe stabilitetit global të energjisë”, tha Ministri i Shtetit i Katarit për Çështjet e Energjisë dhe CEO i QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi.
Kompania tha se sulmet dëmtuan Trenat 4 dhe 6 të LNG-së, me një kapacitet të kombinuar prodhimi prej 12.8 milionë tonësh metrikë në vit, që përfaqësojnë rreth 17 për qind të eksporteve të Katarit.
Treni 4 është një sipërmarrje e përbashkët midis QatarEnergy, e cila zotëron 66 për qind, dhe ExxonMobil e cila zotëron 34 për qind, ndërsa Treni 6 është në pronësi të përbashkët të QatarEnergy me 70 për qind të aksioneve dhe ExxonMobil me 30 për qind, sipas deklaratës.
Al-Kaabi tha se dëmi në objektet e LNG-së do të zgjasë nga tre deri në pesë vjet për t’u riparuar, duke e detyruar kompaninë të deklarojë forcë madhore afatgjatë në disa kontrata LNG-je.
“Ndikimi është në Kinë, Korenë e Jugut, Itali dhe Belgjikë. Kjo do të thotë se ne do të jemi të detyruar të deklarojmë forcë madhore deri në pesë vjet në disa kontrata afatgjata të LNG-së,” tha ai.
Sulmet synuan gjithashtu objektin Pearl GTL, një projekt për ndarjen e prodhimit të operuar nga Shell që shndërron gazin natyror në karburante me djegie më të pastër, si dhe vajra bazë, parafinë dhe dyllë.
QatarEnergy tha se njëri nga dy trenat e Pearl GTL pritet të mbetet jashtë funksionit për të paktën një vit, ndërsa vlerësimet e dëmeve vazhdojnë.
Kompania paralajmëroi gjithashtu për humbje në prodhimin e produkteve të lidhura për shkak të ndërprerjes, duke përfshirë 18.6 milionë fuçi kondensate, ose rreth 24 për qind të eksporteve të Katarit, 1.281 milionë ton gaz të lëngshëm nafte (LPG), të barabartë me rreth 13 për qind të eksporteve, dhe 0.594 milionë ton naftë, që përfaqëson rreth 6 për qind.
Ajo gjithashtu parashikoi humbje prej 0.18 milionë ton squfur dhe 309.54 MCFA helium, secila prej të cilave përbën përkatësisht rreth 6 për qind dhe 14 për qind të eksporteve të Katarit.
Zhvillimi vjen mes një ofensive të përbashkët SHBA-Izrael ndaj Iranit që filloi më 28 shkurt, e cila ka vrarë rreth 1.300 njerëz deri më tani.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.
QatarEnergy më parë deklaroi forcë madhore në fillim të këtij muaji për blerësit e prekur pasi ndaloi prodhimin e LNG-së dhe produkteve të lidhura me të pas sulmeve me dronë iranianë.