Kastrioti me videomesazh: Jam shëndosh dhe mirë, nuk ka nevojë për shqetësim

Deputeti Kastriot Rexhepi ka publikuar një video në rrjetet sociale ku thotë se është shëndosh dhe mirë dhe se nuk ka nevojë për shqetësim për gjendjen e tij.

“Jam në vend të sigurt jam në anën e duhur jam me shqiptarët dhe të gjithë shqiptarët e vn3edit që dëshirojnë paqë liri dhe demokraci. Jam me BE dhe NATO dhe jo me qarqet antishqiptare”, u shpreh Kastrioti, raporton SHENJA.