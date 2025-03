Kasami tregon se përse asnjë nga ministrat e VLEN-it nuk ka shkuar në Hungari

Kryetari i Tetovës, Bilall Kasami në një prononcim për media u deklarua për faktin se asnjë nga ministrat e VLEN-it, nuk ka shkuar në Hungari, aty ku po qëndron kryeministri Mickoski së bashku me disa ministra.

Kasami, tha se në Budapest shkuan ministrat të cilët duhej të nënshkruanin projekte e marrëveshje konkrete.

“Po i bie se nuk ka pasur ndonjë projekt konkret, ndonjë marrëveshje konkrete, ne me Hungarinë si vend i BE-së kemi relacione të mira, nëse në të ardhmen do të ketë ndonjë situatë të tillë me ministri të udhëhequr nga kuadrot e VLEN, sigurisht që do të jetë pjesë e këtyre projekteve”, ka deklaruar Kasami.

