Kasami: Tetova meriton të ecë përpara, të jetë e zhvilluar!
Kandidati i Tetovës për kryetar të komunës nga radhët e koalicionit VLEN, Bilall Kasami, në takimin e zhvilluar me disa të rinj, ka thënë se Tetova meriton të ecë para dhe të jetë e zhvilluar.
“Tetova meriton të ecë përpara. Tetova meriton të jetë e zhvilluar. E këtë zhvillim kur po e mbështet edhe rinia, të jep forcë e motiv shtytës për të vazhduar këtë rrugë edhe më të fortë edhe më mirë. Sepse Tetova nuk është vetëm Tetovë, nuk është vetëm qytet, ajo është shumë më shumë. Sepse kur Tetova është mirë, të gjithë janë mirë! Kështu bashkë, krah për krah e derë më derë, gjithku në çdo fshat, lagje a rrugic, në çdo cep të qytetit për të prezentuar VLEN-in, frymën e ndryshimit dhe zhvillimit. Sepse Tetova e meriton, sepse tetovarët e meritojn, sepse ja #VLEN!”, ka shkruar Kasami.