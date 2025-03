Kasami: Taravari ka mohuar se është takuar me Ahmetin, ASH do të vendosë nëse do të shkojë vetë apo me koalicionin në zgjedhjet lokale

Kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami, ka deklaruar se në takimin fundit që kanë patur liderët e VLEN-it, Arben Taravari ka mohuar se ka është takuar me liderin e BDI-së Ali Ahmeti.

Kasami po ashtu tha se nuk është e vërtetë se ASH ka kërkuar që të ketë 40% të kandidatëve, ndërsa propozimi i tyre ka qenë që të garojnë veçmas me lista për këshilltarë.

“Në fillim kërkesa ka qenë që gjithë partitë të shkojnë veçmas në listat për këshilltarë, por kur u prezantua qëndrimi i gjithë subjekteve tjera, se ne jemi të dakordësuar që të shkojmë bashkë ashtu siç kemi shkuar në zgjedhjet lokale, edhe për kryetarë komune edhe për kandidatët për këshilltarë, vazhdojë biseda në drejtim të asaj që Aleanca të jetë pjesë e koalicionit edhe për listat edhe për kandidatët ose do të jetë veçmas, sepse qëndrimi i koalicionit dominon që koalicioni duhet të shkojë bashkë”, ka thënë Kasami.

Ai tha se ASH ka mbetur të vendosë nëse do të shkojë veçmas apo bashkë me subjektet tjera të koalicionit. /SHENJA/

