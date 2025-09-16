Kasami: Strategji e re për arsim gjithëpërfshirës dhe inovativ në Tetovë

Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, prezantoi sot Strategjinë e Zhvillimit të Arsimit 2025–2030, e cila parasheh ndërtimin e shkollave të reja, modernizimin e infrastrukturës arsimore dhe kalimin në mësim me një ndërrim.

Strategjia përfshin ndërtimin e shkollave si SHMT “Gjoce Stojçeski” në Tetovë dhe SHFK “Rilindja” në Sellcë, ndërtimin e pishinave të mbyllura, sallave sportive, si dhe zgjerimin e disa objekteve ekzistuese shkollore në lagjet “Jellak” dhe “Jashtë Vardarit”.

“Do të krijojmë një sistem arsimor cilësor, gjithëpërfshirës dhe të orientuar drejt inovacionit,” u shpreh Kasami.

Strategjia është në fazë debati publik dhe synon transformimin e arsimit në Komunën e Tetovës gjatë pesë viteve të ardhshme.

