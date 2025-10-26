Kasami: Reçica e Madhe po transformohet
Kandidati i VLEN-it për Tetovën, Bilall Kasami, vizitoi Fshatin Reçicë. Ai para banorëve tha se do të vazhdoj me investimet në këto vendbanime, duke shtuar se Reçica e Madhe dhe e Vogël janë pjesë e projektit të kolektorit për ujërat e zeza. Kasami tha pas zgjedhjeve fillojnë punimet.
“Dolëm që t’i informojmë këta banorë se edhe në mandatin e ardhshëm me të njëjtin vrull të realizojmë projekte në të mirë të këtyre vendbanimeve. Më konkretisht Reçicë e Vogël dhe Reçicë e Madhe janë pjesë e kolektorit të ujërave të zeza që përfundimisht në këto fshatra do të zgjidhet një problem i kamotshëm me ujërat fekale dhe unë besoj pas zgjedhjeve lokale në përmbyllje të procedurave të tenderimit edhe përzgjedhjes së operatorit që do të merret me kolektorin dhe ujërave të zeza në fshatin Falisht do të nisin punimet”, tha Bilall Kasami.