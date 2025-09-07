Kasami: Qendra Rinore e Tetovës u bë realitet!

Kasami: Qendra Rinore e Tetovës u bë realitet!

Kryetari i komunës së Tetovës Bilall Kasami ka bërë të ditur se është hapur Qendra Rinore e Tetovës, e cila do të shërbejë për aktivitetet rinore dhe për jetësimin e ideve të rinisë tetovare.
“Nga bashkëpunimi i Komunës së Tetovës me organizatat joqeveritare, sot u jetësua një projekt i shumëpritur rinor, Qendra Rinore e Tetovës.
Një hapësirë e gjallë ku të rinjtë tanë do të kenë mundësinë të lidhen mes vete, të shkëmbejnë idetë, të zhvillojnë kreativitetin dhe të bëhen pjesë e proceseve që e ndryshojnë qytetin”, ka deklaruar mes tjerash Kasami.

MARKETING

Të ngjajshme

Profesori i mirënjohur i historisë, Naser Miftari këshilltar për arsim i Bujar Osmanit

Profesori i mirënjohur i historisë, Naser Miftari këshilltar për arsim i Bujar Osmanit

Kryeministri britanik reagon ndaj sulmit rus në Kiev: Putini nuk është serioz për paqen

Kryeministri britanik reagon ndaj sulmit rus në Kiev: Putini nuk është serioz për paqen

Mexhiti shpalosi vizionin për efikasitetin energjetik:Fasada energjetike për çdo ndërtesë në Çair

Mexhiti shpalosi vizionin për efikasitetin energjetik:Fasada energjetike për çdo ndërtesë në Çair

Pesë palestinezë të tjerë vdesin nga uria në Gaza, shifra e përgjithshme rritet në 387

Pesë palestinezë të tjerë vdesin nga uria në Gaza, shifra e përgjithshme rritet në 387

Tërmet me magnitudë 4,9 ballë godet provincën Balıkesir në Turqinë perëndimore

Tërmet me magnitudë 4,9 ballë godet provincën Balıkesir në Turqinë perëndimore

Aleanca për Shqiptarët: A u mbyllën apo u shtuan kazinot, z. Izet Mexhiti?!

Aleanca për Shqiptarët: A u mbyllën apo u shtuan kazinot, z. Izet Mexhiti?!