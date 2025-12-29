Kasami promovon bulevardin që lidh Tetovën me Porojin, Xhepçishtin dhe Tearcën

Kasami promovon bulevardin që lidh Tetovën me Porojin, Xhepçishtin dhe Tearcën

Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, ka bërë promovimin e pjesës së re të Bulevardit “VS Bato”, e cila lidh qytetin e Tetovës me fshatrat Poroj, Xhepçisht dhe Tearcë.

Në postimin e tij në rrjetet sociale, Kasami theksoi se projekti nuk është thjesht një premtim për fushata zgjedhore, por një angazhim i vazhdueshëm për zhvillimin e qytetit. “Ju kujtohen thashethemet që shpërndanin se ‘e bëjmë për zgjedhje’ ose se ‘do kryhen zgjedhjet dhe do e lënë’? Ne kemi dëshmuar se e duam Tetovën çdo ditë, jo vetëm gjatë fushatës”, shkruan ai.

 Kasami gjithashtu u shpreh i lumtur që banorët e fshatrave të përmendura tani janë më afër Tetovës se kurrë më parë dhe bëri një paralelizëm me projektin e “aeroportit”, duke theksuar se Komuna do të vazhdojë me projekte të mëdha për qytetin.

Ky bulevard pritet të përmirësojë lidhshmërinë dhe transportin për banorët e zonave përreth, duke kontribuar në zhvillimin e përgjithshëm të rajonit.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump thotë se do të diskutojë me Netanyahun vendosjen e mundshme të trupave turke në Gaza

Trump thotë se do të diskutojë me Netanyahun vendosjen e mundshme të trupave turke në Gaza

Seanca e fundit e Kuvendit për këtë vit, u miratuan disa ligje me procedurë të shkurtuar

Seanca e fundit e Kuvendit për këtë vit, u miratuan disa ligje me procedurë të shkurtuar

Osmani paralajmëron kandidim për mandat të dytë presidencial

Osmani paralajmëron kandidim për mandat të dytë presidencial

Aksident në Matkë: Tre shtetas turq shpëtohen nga automjeti i përmbysur në lumin Treskë

Aksident në Matkë: Tre shtetas turq shpëtohen nga automjeti i përmbysur në lumin Treskë

Shtëpia e Bardhë: Trump dhe Putin zhvillojnë një telefonatë ‘pozitive’

Shtëpia e Bardhë: Trump dhe Putin zhvillojnë një telefonatë ‘pozitive’

Kina nis stërvitje ushtarake rreth Tajvanit, bllokadë në portet kryesore

Kina nis stërvitje ushtarake rreth Tajvanit, bllokadë në portet kryesore