Kasami pret Presidentin Begaj në Tetovë: Vizitë e rëndësishme për forcimin e bashkëpunimit

Kasami pret Presidentin Begaj në Tetovë: Vizitë e rëndësishme për forcimin e bashkëpunimit

Kryetari i Tetovës, Bilall Kasami, ka pritur në një vizitë zyrtare Presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj, duke e vlerësuar këtë takim si një moment të rëndësishëm për thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve.

“Me shumë kënaqësi e mirëpritëm në Tetovë Presidentin e Shqipërisë, Sh.T. Bajram Begaj”, u shpreh Kasami, duke theksuar rëndësinë e kësaj vizite për qytetin dhe për bashkëpunimin ndërshqiptar.

Sipas tij, gjatë takimit është diskutuar për marrëdhëniet e shkëlqyera dypalëshe, si dhe për perspektivën e përbashkët evropiane të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.

“Biseduam për raportet e forta mes dy vendeve tona dhe për të ardhmen tonë të përbashkët evropiane”, deklaroi ai.

Kasami nënvizoi se Tetova ka luajtur historikisht një rol të rëndësishëm si urë lidhëse në bashkëpunimin kulturor, arsimor dhe kombëtar, duke shtuar se vizita e Presidentit Begaj është dëshmi e vëmendjes që Shqipëria i kushton këtij bashkëpunimi.

Në përmbyllje, kryetari i Tetovës ritheksoi përkushtimin për forcimin e mëtejshëm të lidhjeve mes shqiptarëve.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomati turk zhvillon biseda telefonike me homologët pas sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit

Kryediplomati turk zhvillon biseda telefonike me homologët pas sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit

Kryeministri spanjoll refuzon “veprimin ushtarak unilateral” të ShBA-së dhe Izraelit

Kryeministri spanjoll refuzon “veprimin ushtarak unilateral” të ShBA-së dhe Izraelit

Shqipëria dhe Kosova mbështesin sulmin e përbashkët izraelito-amerikan ndaj Iranit

Shqipëria dhe Kosova mbështesin sulmin e përbashkët izraelito-amerikan ndaj Iranit

Të paktën 40 të vrarë nga një sulm izraelit mbi një shkollë vajzash në jug të Iranit

Të paktën 40 të vrarë nga një sulm izraelit mbi një shkollë vajzash në jug të Iranit

Turqia u bën thirrje shtetasve të saj të qëndrojnë në zona të sigurta pas sulmeve Izrael-SHBA ndaj Iranit

Turqia u bën thirrje shtetasve të saj të qëndrojnë në zona të sigurta pas sulmeve Izrael-SHBA ndaj Iranit

Aliu: Ministria nuk do të lejojë që asnjë pacient me sëmundje të rralla të presë qoftë edhe një ditë për këto barna

Aliu: Ministria nuk do të lejojë që asnjë pacient me sëmundje të rralla të presë qoftë edhe një ditë për këto barna