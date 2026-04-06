Kasami: Përgëzime studentëve për protestën, premtoj se provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe!

Kryetari i Tetovës dhe njëri nga liderët e koalicionit VLEN, Bilall Kasami, ka uruar studentët për protestën e organizuar sot, duke premtuar se çështja e jurisprudencës do të zgjidhet dhe provimi do të jepet në gjuhën shqipe.
“I përgëzoj studentët për protestën dinjitoze dhe vetëdijen e lartë qytetare që e dëshmuan sot.
Kërkesa e tyre është e drejtë dhe, siç ju kam premtuar edhe në takimin tonë të parë, këtë çështje do ta zgjidhim. Për herë të parë pas pavarësisë së shtetit Provimi i Jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe!
Ndërsa elita milionere e ish-pushtetit, e cila tentoi të kontrabandohet në krye të kauzës së pastër studentore, sot dështoi keq. Ky popull i njeh mirë. Tinëzitë e tyre nuk kalojnë”, ka shkruar Kasami.

Të ngjajshme

Garda Revolucionare iraniane sulmon anijen amerikane me 5,000 ushtarë në Oqeanin Indian

Garda Revolucionare iraniane sulmon anijen amerikane me 5,000 ushtarë në Oqeanin Indian

“I çmendur”: Ligjvënësit amerikanë kritikojnë Trumpin për Iranin, thonë se kërcënimet përbëjnë “krime lufte”

“I çmendur”: Ligjvënësit amerikanë kritikojnë Trumpin për Iranin, thonë se kërcënimet përbëjnë “krime lufte”

Çmime të reja të derivateve të naftës, shtrenjtohet dizeli

Çmime të reja të derivateve të naftës, shtrenjtohet dizeli

Mevlan Ademi: Nuk ka shtet të së drejtës pa barazi të gjuhës, jemi brezi që nuk hesht, nuk dorëzohet, brezi që mbron dhe flet shqip

Mevlan Ademi: Nuk ka shtet të së drejtës pa barazi të gjuhës, jemi brezi që nuk hesht, nuk dorëzohet, brezi që mbron dhe flet shqip

Studentët shqiptarë kërkojnë barazi dhe dorëheqjen e ministrit Fillkov

Studentët shqiptarë kërkojnë barazi dhe dorëheqjen e ministrit Fillkov

Nis protesta e studentëve në Shkup, kërkohet që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe

Nis protesta e studentëve në Shkup, kërkohet që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe