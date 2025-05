Kasami për Taravari: Edhe ndonjë ditë do të jetë ministër, Fetai është zëri ndryshe brenda ASH-së

Kryetari i Tetovës, Bilall Kasami i pyetur për qëndrimin e Arben Taravarit si ministër në Qeveri, tha se atij i kanë mbetur edhe disa ditë.

“Do ta shohim deri kur, edhe ndonjë ditë”, tha Kasami.

Kasami tha se me Mickoskin janë dakorduar për tajmingun dhe dinamikën e veprimeve të cilat do të ndërmerren në ditët në vijim.

“Por ajo që është me rëndësi që e kemi thënë bashkëpunim me BDI-në edhe me Qeverinë nuk ka dhe këtë e kemi dakorduar edhe me kryeministrin dhe sigurisht në këtë drejtim në ditët në vijim do të ketë edhe veprime konkrete”, tha Kasami, raporton SHENJA.

Sa i përket qëndrimeve të zv.kryeministrit Arben Fetai, Kasami tha se ai është zëri ndryshe nga disa veprime të kryetarit të ASH-së.

“Ne urojmë që ky zë ndryshe në Aleancë të jetë i fuqishëm, Ne do të dëshironim që edhe më tutje ASH të jetë pjesë e koalicionit VLEN, pjesë e Qeverisë por në asnjë moment me element të cilët kanë bashkëpunuar dhe vazhdojnë të bashkëpunojnë me Ali Ahmetin dhe BDI-në”, deklaroi Kasami. /SHENJA/

