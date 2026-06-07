Kasami pas zgjedhjeve: Urime Albin Kurtit për fitoren e thellë

Kasami pas zgjedhjeve: Urime Albin Kurtit për fitoren e thellë

Bashkëkryetari i VLEN-it, Bilall Kasami, ka uruar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, për fitoren në zgjedhjet parlamentare, duke vlerësuar gjithashtu procesin zgjedhor dhe atmosferën demokratike në vend.

“Në emrin tim dhe në emrin e VLEN-it, e përgëzoj mikun tim Albin Kurti për fitoren e thellë të radhës në zgjedhjet parlamentare në Kosovë.

Jam i lumtur veçanërisht për atmosferën demokratike, zgjedhjet e qeta, të lira dhe korrekte, ashtu siç i kanë hije Kosovës.

Shpresoj që sa më shpejt të konsolidohen institucionet e Republikës, bazuar në vullnetin qytetar të shprehur sot, në mënyrë që ta vazhdojmë bashkëpunimin e ngushtë dhe punët e mira të përbashkëta me Qeverinë e Kosovës.”, ka shkruar Kasami.

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