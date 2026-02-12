Kasami: Kuvendi i Lëvizjes Besa shkarkoi kryesinë qendrore
Kuvendi Qendror i Lëvizjes Besa me shumicë votash miratoi vendimin për shkarkimin e Kryesisë Qendrore të Lëvizjes Besa, në vazhdën e procesit të filluar për bashkimin e VLEN-it në një subjekt të vetëm.
Kuvendi i Lëvizjes vlerësoi se duhet të hapet rruga për strukturimin e VLEN-it dhe e solli këtë vendim bazuar në moratoriumin e aktiviteteve partiake nga subjektet që përbëjnë VLEN-in.
Me këtë rast, Kuvendi autorizoi kryetarin Bilall Kasami të vijojë bisedimet për të ardhmen e VLEN-it, duke i dhënë mbështetje bashkimit në një subjekt të vetëm.
Në mbledhjen e Kuvendit u diskutua gjithashtu puna e funksionarëve të Lëvizjes Besa në Qeveri.
“Kuvendarët e përkrahën konstatimin tim Besa ka kapacitet për shumë më shumë punë sesa është bërë deri tani”, tha Kasami.
Ai shtoi se analiza e punës së funksionarëve do të vijojë në ditët në vijim, ndërsa konstatimet e gjetura do të reflektohen në rikonstruimin e ardhshëm të Qeverisë.
Lidhur me akuzat e Sedat Rushanit, ai nuk komentoi shumë, por shkurt tha se nuk i ka bërë presion.