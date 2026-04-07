Kasami: Kongresi i VLEN-it më 9 maj, do ketë dy kryetar, dy nënkryetar dhe sekretar gjeneral

Kryetari i Tetovës, Bilall Kasami, ka deklaruar sot për më datën 9 maj është caktuar Kongresi i koalicionit VLEN.
Ai tha se se grupet e punës po koordinohen për përgatitje të kongresit.
“Në VLEN vazhdon punët grupi i punës në drejtim të koordinimit të aktiviteteve për përgatitje të Kongresit të parë i cili është dakorduar që të jetë më 9 maj. Në këtë fazë grupi i punës punon në përgatitje të programit, platformës dhe të statutit të partisë ku do të jenë të përcaktuara të gjitha parimet bazë të funksionimit të VLEN-it në periudhën në vazhdim. Ajo që ne kemi thënë edhe më herët dhe besoj risi, dakordimi fillestarë është që VLEN të funksionojë me dy kryetar, të ketë nënkryetar, të ketë sekretar gjeneral dhe sigurisht organe tjera siç janë sekretariatet…”, deklaroi Kasami.

Të ngjajshme

Gjorgjievski: Është përmirësuar situata me transportin publik

Gjorgjievski: Është përmirësuar situata me transportin publik

Sulmet izraelite në Gaza shkaktojnë 10 të vdekur dhe dhjetëra të tjerë të plagosur

Sulmet izraelite në Gaza shkaktojnë 10 të vdekur dhe dhjetëra të tjerë të plagosur

Osmani: Informova përfaqësuesit ndërkombëtar për tentimin e Qeverisë për të paraqitur protestat si të motivuara politikisht

Osmani: Informova përfaqësuesit ndërkombëtar për tentimin e Qeverisë për të paraqitur protestat si të motivuara politikisht

Një i vdekur dhe 27 të lënduar pasi një tren i shpejtë u përplas me një kamion në Francë

Një i vdekur dhe 27 të lënduar pasi një tren i shpejtë u përplas me një kamion në Francë

ISHP: Shëndeti publik do të thotë vaksinim, ujë i pastër

ISHP: Shëndeti publik do të thotë vaksinim, ujë i pastër

Mickoski: Funksionarë të lartë opozitarë politizuan protestën e studentëve, informuam NATO-n dhe BE-në për tentim destabilizimi

Mickoski: Funksionarë të lartë opozitarë politizuan protestën e studentëve, informuam NATO-n dhe BE-në për tentim destabilizimi