Kasami: Ja si qëndron e vërteta për “Monopolin”

Kryetari i komunës së Tetovës, në një deklaratë për media, ka reaguar edhe për çështjen e tokës tek “Monopoli”.

Kasami tha se vendimi për privatizimin e tokës është realizuar në vitin 2014.

“Si rasti i Monopolit kanë qenë disa hapësira publike, siç është rasti i Teteksit, Shik jellakut, monopolit, Interprometit e tjerë. Këto hapësira publike në bazë të vendimit të Qeverisë për privatizim, janë shitur me çmime simbolike në krahasim me çmimin e tregut. Ka qenë një proces i përcaktuar shumë më herrët dhe për të komuna e Tetovës nuk ka pasur mundësi të veproj ndryshe. Aty ku kemi pas mundësi ta ndalojmë uzurpimin e pronës publike e kemi ndalur dhe e dini që, tek shik jellaku me ardhjen tonë e pezulluam dhe e kthyem procesin nga fillimi. E kam këtu vendimin e privatizimit dhe është realizuar në vitin 2014”, ka deklaruar kryetari Kasami.

MARKETING