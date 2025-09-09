Kasami: Izet Mexhiti është kandidati i vetëm për Çairin

Kasami: Izet Mexhiti është kandidati i vetëm për Çairin

Në hapjen solemne të shtabit zgjedhor në Çair, kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, u bëri thirrje të gjithë qytetarëve të bashkuar, burra dhe gra, të rinj e të reja, që të dalin në çdo lagje dhe të përkrahin kandidatin e vetëm të denjë për kryetar të Çairit, Izet Mexhitin., njofton SHENJA. Ai theksoi se mesazhi i tyre duhet të jetë i qartë: për Çairin ka vetëm një kandidat fitues.

“Kandidati tjetër, Bujar Osmani, mund të bëjë gjithçka, por jo kryetar të Çairit. Këtë e di më së miri vetë Bujari, i cili është futur në këtë garë,” tha Kasami, duke nënvizuar bindjen për fitoren e Izet Mexhitit në zgjedhjet lokale. /SHENJA/

