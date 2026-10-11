Kasami e Mexhiti në Bërvenicë, Huseini: Po i numërojmë ditët deri te fitorja

Kasami e Mexhiti në Bërvenicë, Huseini: Po i numërojmë ditët deri te fitorja

Një javë para zgjedhjeve lokale të 18 tetorit, shtabi i Jakup Huseinit në Çellopek ka mirëpritur dy bashkëkryetarët e VLEN-it, Bilall Kasamin dhe Izet Mexhitin. Gjatë mbrëmjes, ata zhvilluan takime dhe bashkëbiseduan me banorët e zonës.
Huseini ka vlerësuar mbështetjen e qytetarëve, duke theksuar se organizimi po vazhdon me synimin për të fituar drejtimin e Komunës së Bërvenicës.
“Sonte na nderuan me prezencën e tyre në shtabin tonë në Çellopek dy bashkëkryetarët e VLEN-it, Bilall Kasami dhe Izet Mexhiti. Më pas, vazhduam mbrëmjen me kafe e bashkëbisedim me banorët, të cilët po na japin mbështetje të fuqishme në këtë rrugëtim.
Edhe 1 javë deri te 18 tetori! Me këtë përkrahje dhe këtë energji, po i numërojmë ditët deri te fitorja.
Bashkë për Bërvenicën, me numrin 4! Edhe 7 ditë deri te NDRYSHIMI!”, ka shkruar Huseini.

MARKETING

Të ngjajshme

Ali Ahmeti në mbështetje të Arkin Jahijit: Bërvenica meriton më shumë

Ali Ahmeti në mbështetje të Arkin Jahijit: Bërvenica meriton më shumë

Tragjedi në Gjilan: Babai e vret djalin!

Tragjedi në Gjilan: Babai e vret djalin!

Shqipëria i përgjigjet Serbisë pas deklaratave për “pushtimin” e Kosovës!

Shqipëria i përgjigjet Serbisë pas deklaratave për “pushtimin” e Kosovës!

Krushqit bllokuan bulevardin në Shkup, policia sanksionon katër shoferë

Krushqit bllokuan bulevardin në Shkup, policia sanksionon katër shoferë

Trump njofton armëpushim të menjëhershëm për objektivat energjetike mes Rusisë dhe Ukrainës

Trump njofton armëpushim të menjëhershëm për objektivat energjetike mes Rusisë dhe Ukrainës

Të bllokuar nga stuhia në Malin Sharr, Kosova shpëton dy alpinistë të huaj!

Të bllokuar nga stuhia në Malin Sharr, Kosova shpëton dy alpinistë të huaj!