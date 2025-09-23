Kasami: Aty ku e parasheh ligji, uniformat policore do të jenë edhe në gjuhën shqipe

Kasami: Aty ku e parasheh ligji, uniformat policore do të jenë edhe në gjuhën shqipe

Kryetari i komunës së Tetovës, Bilall Kasami, i pyetur lidhur me uniformat e reja policore, që do të jetë vetëm në gjuhën maqedonase, ka siguruar se këto uniforma do të jenë edhe në gjuhën shqipe, aty, ku parashihet me ligj.
Ai tha se vlerëson se bëhet fjalë për furnizim publik të përgjegjshëm, dhe se më pas do të përcaktohen detajet.
“Jemi në komunikim me MPB-në. Ajo që mund të garantojmë, që edhe në këtë rast, do të respektohet ligji dhe aty ku uniformat në bazë të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve duhet të jenë në gjuhën shqipe, sigurisht do të jenë edhe në gjuhën shqipe”, ka deklaruar Kasami.

MARKETING

Të ngjajshme

NATO: Rusia mban “përgjegjësi të plotë” për shkeljet e hapësirës ajrore

NATO: Rusia mban “përgjegjësi të plotë” për shkeljet e hapësirës ajrore

ESHS: Në muajin korrik paga bruto arriit në 68.102 denarë

ESHS: Në muajin korrik paga bruto arriit në 68.102 denarë

Ushtari izraelit: Do ta shkatërrojmë të gjithë Gazën, nuk do të lëmë asgjë pas

Ushtari izraelit: Do ta shkatërrojmë të gjithë Gazën, nuk do të lëmë asgjë pas

Mickoski: Gjyqtarët dhe prokurorët nuk i meritojnë as pagat e tyre aktuale, e lëre më rritjen e tyre

Mickoski: Gjyqtarët dhe prokurorët nuk i meritojnë as pagat e tyre aktuale, e lëre më rritjen e tyre

ÇMIMORJA PËR REKLAMIM POLITIK TË PAGUAR!

ÇMIMORJA PËR REKLAMIM POLITIK TË PAGUAR!

SHBA, arrestohet një person me dyshimin se ka drejtuar lazerin drejt helikopterit të Trumpit

SHBA, arrestohet një person me dyshimin se ka drejtuar lazerin drejt helikopterit të Trumpit