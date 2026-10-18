Kartoni elektronik bën debutimin në futbollin uruguajan

Kartoni elektronik bën debutimin në futbollin uruguajan

Futbolli uruguajan ka sjellë një risi në arbitrim, duke testuar kartonin elektronik gjatë ndeshjes së Kupës së Uruguajit mes Nacionalit dhe Rentistas.

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Shik.mk

Arbitri Eduardo Varela përdori një pajisje digjitale që shfaq ngjyrën e kartonit në ekran dhe regjistron automatikisht ndëshkimet, zëvendësimet dhe golat, duke i transmetuar të dhënat drejtpërdrejt në Federatën e Futbollit.

Sistemi synon të lehtësojë punën e gjyqtarëve dhe të eliminojë nevojën për dokumentacion manual gjatë ndeshjeve.
Megjithatë, teknologjia e re ka ngjallur diskutime, veçanërisht për dukshmërinë e ekranit nën rrezet e diellit.

Pavarësisht kritikave, arbitri Varela e vlerëson këtë risi si një ndihmë pozitive në procesin e modernizimit të futbollit.

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