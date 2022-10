Karim Benzema, fitues i Topit të Artë – i pari në karrierën e francezit

Karim Benzema e ka fituar Topin e Artë për herë të parë në karrierë, duke qenë një favorit i padiskutueshëm pas arritjeve të mëdha që kishte me Real Madridin dhe përfaqësuesen e Francës.

Sulmuesi francez ka mposhtur konkurrencën nga Robert Lewandowski, për të pasuar më pas me renditjen e lojtarëve të tjerë.

Benzema e fitoi çmimin më të madh për një lojtar me plot meritë, pasi për të flasin erdhe të arriturat e tij që i kishte në edicionin e kaluar.

Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022