Kapiteni i Serbisë vajton humbjen nga Shqipëria: Momenti më i vështirë në karrierë
Humbja e Serbisë nga Shqipëria ka shkaktuar tronditje të madhe në kampin serb.
Në ndeshjen e zhvilluar në Leskovc, ku Shqipëria triumfoi me rezultatin 1:0, ekipi i drejtuar nga Dragan Stojkovic pësoi një goditje të rëndë në rrugën drejt Kupës së Botës 2026.
Atmosfera në stadium ishte e tensionuar, ndërsa kombëtarja shqiptare arriti një fitore historike falë golit në sekondën e fundit të pjesës së parë nga Rey Manaj, i cili ndezi entuziazmin e tifozëve kuqezi dhe la në heshtje gjithë publikun vendas.
Për Serbinë, kjo humbje përbën një nga momentet më të errëta të viteve të fundit, duke rrezikuar seriozisht shpresat për kualifikim.
Pas ndeshjes, kapiteni serb Aleksandar Mitrovic foli i zhgënjyer për mediat, duke pranuar se ky ishte momenti më i rëndë në karrierën e tij.
“Ky është momenti më i vështirë në karrierën e ekipit kombëtar. Një moment i vështirë, ditë të vështira për futbollin serb”.
“Ndeshja ishte e egër, e vështirë, aspak e këndshme për t’u parë, e vështirë për t’u luajtur, pa asnjë shans. Pësuam një gol nga koha shtesë. Një humbje e rëndë, dhemb shumë. Periudha më e vështirë në 13 vitet e mia në ekipin kombëtar”.
“I kërkojmë ndjesë kombit, popullit, që nuk arritëm të arrinim një rezultat të mirë. Bëmë më të mirën tonë, ajo ishte dita, topi nuk donte të shkonte në portë”.
“Nuk mundëm të krijonim raste, një atmosferë e tensionuar. Si ekip, nuk luajtëm ndeshjen më të mirë. Duhet ta kujtojmë këtë ndjenjë, pas dy ose tre ditësh, nuk varet nga ne”, tha Mitrovic.