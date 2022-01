Kapiteni i ardhshëm kuqezi, gati rinovimi i Theo me dyfishim të pagës aktuale

Theo Hernandandez ndjek rrugën e rinovimit me Milanin, shkruan “Gazzetta dello Sport”. Pas tij do të jenë Bennacer dhe Leao në radhë për t’i zgjeruar marrëveshjet aktuale me kuqezinjtë.

Për Hernandez jemi te formalitetet. Drejtuesit e “Djallit” dhe përfaqësuesit e mbrojtësit francez kanë përcaktuar në detaje kontratën e re dhe presin mundësinë për të hedhur firmën.

Do të ndodhë këto ditë, ndoshta sapo të mbyllet merkatoja.

Paga e re e Theos do të dyfishohet në krahasim me atë aktuale, duke shkuar nga një milion e gjysmë sot në katër milionë neto, plus bonuse. Francezi është gjithnjë e më shumë në qendër të projektit: kapiten në mungesë të Romagnoli dhe Calabria, por me shirit në krah ndoshta në vitet e ardhshme.