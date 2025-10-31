Kapen rreth 130 kg marihuanë në një kamion në “Tabanoc”, arrestohet shtetasi i Serbisë

Kapen rreth 130 kg marihuanë në një kamion në “Tabanoc”, arrestohet shtetasi i Serbisë

Nga Prokuroria Themelore Publike në Kumanovë kërkojnë paraburgim për një shtetas të Serbisë, pasi i njëjti është kapur duke transportuar rreth 13 kilogramë marihuanë.

Sipas njoftimit të Prokurorisë, shtetasi i Serbisë po voziste një kamion me targa të Sllovenisë, ndërsa droga ishte fshehur në 14 çanta.

“Më 29 tetor, në pikën kufitare Tabanoc, në një kamion me gjysmë rimorkio (frigorifer) me targa sllovene, ai është përpjekur të kalojë 129.7 kilogramë drogë narkotike – marihuanë. Droga, e vendosur në 14 çanta të fshehura në kamionin në pronësi të një kompanie transporti nga Sllovenia, është zbuluar nga doganierët gjatë kontrollit të automjetit”, thonë mes tjerash nga Prokuroria.

MARKETING

Të ngjajshme

Ndalohet shoferi që goditi me veturë vajzën 11-vjeçare në Shkup

Ndalohet shoferi që goditi me veturë vajzën 11-vjeçare në Shkup

Izraeli po shqyrton intensifikimin e sulmeve në Liban, përmend sulmet ndaj Hezbollahut

Izraeli po shqyrton intensifikimin e sulmeve në Liban, përmend sulmet ndaj Hezbollahut

Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj një personi, ka kërcënuar kryetarin e Negotinës

Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj një personi, ka kërcënuar kryetarin e Negotinës

Të dielën do të ketë linjë telefonike falas për raportimin shkeljeve të të drejtave të votimit

Të dielën do të ketë linjë telefonike falas për raportimin shkeljeve të të drejtave të votimit

Shpërthime në Sumy të Ukrainës, 11 të plagosur nga sulmet ruse

Shpërthime në Sumy të Ukrainës, 11 të plagosur nga sulmet ruse

New York City goditet nga reshje rekord, 2 të vdekur në përmbytje

New York City goditet nga reshje rekord, 2 të vdekur në përmbytje