Kaos në ndeshjen e Inter Miamit: Tifozët hynë në fushë dhe e rrëzojnë Lionel Messin

Kaos në ndeshjen e Inter Miamit: Tifozët hynë në fushë dhe e rrëzojnë Lionel Messin

Skena kaotike u panë gjatë një miqësoreje që Lionel Messi zhvilloi me Inter Miami kundër klubit ekuadorian Independiente del Valle, ku ylli argjentinas përfundoi i rrëzuar në fushë.

Gjatë ndeshjes, disa tifozë hynë në fushë me qëllimin për t’iu afruar Messit dhe për të bërë fotografi me të. Në momentin kur njëri prej tyre u nis drejt tij, sigurimi reagoi me shpejtësi për ta ndaluar incidentin.

Në rrëmujën që pasoi, pjesëtarët e sigurimit e rrëzuan pa dashje vetë Messin, duke shkaktuar habi në tribuna. Argjentinasi i famshëm përfundoi në bari, por fatmirësisht pa pasoja serioze.

Situata u qetësua shpejt, tifozët u larguan nga fusha dhe ndeshja vazhdoi normalisht. Megjithatë, momenti kur një nga futbollistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave përfundon në tokë si pasojë e ndërhyrjes së sigurimit bëri xhiron e botës dhe u kthye në temë kryesore të mediave sportive.

Ndërkohë, Messi u aktivizua në pjesën e dytë dhe vendosi sfidën nga pika e bardhë për fitoren 2-1.

Të dielën, Inter Miami vazhdon sezonin në MLS me një vizitë te Orlando City.

 

 

MARKETING

Të ngjajshme

Shorti i Ligës së Europës, zbulohet rrugëtimi deri në finalen e Stambollit

Shorti i Ligës së Europës, zbulohet rrugëtimi deri në finalen e Stambollit

Real Madridin e pret “ferri”, Arsenali me fat: Ja shorti edhe për çerekfinalet e gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve

Real Madridin e pret “ferri”, Arsenali me fat: Ja shorti edhe për çerekfinalet e gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve

Real Madridi kundër Manchester Cityt: Mësohen përballjet e zjarrta të raundit të 16-të në Ligën e Kampionëve

Real Madridi kundër Manchester Cityt: Mësohen përballjet e zjarrta të raundit të 16-të në Ligën e Kampionëve

Shkëndija sonte synon përmbysjen historike ndaj Samsunsporit

Shkëndija sonte synon përmbysjen historike ndaj Samsunsporit

Këto janë ekipet e kualifikuara në 1/16 e Ligës së Kampionëve

Këto janë ekipet e kualifikuara në 1/16 e Ligës së Kampionëve

Juventusi eliminonet në vazhdime nga Galatasaray

Juventusi eliminonet në vazhdime nga Galatasaray