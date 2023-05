Kaos në Barcelonë, sulmohen lojtarët e Barçës

Skenë kaotike është parë në stadiumin e Espanyolit në Barcelonë.

Pasi skuadra e Barcelonës e fitoi ndeshjen dhe siguroi titullin, qindra huliganë kanë hyrë në fushë dhe kanë tentuar të sulmojnë lojtarët e Barçës.

Shpejt kanë intervenuar forcat e policisë, por lojtarët e Barçës kanë vrapuar për në zhveshtore.

Espanyol fans invaded the field and Barcelona players and coaching staff had to run to the locker room 😱pic.twitter.com/js49jjWnWB

— VAR Tático (@vartatico) May 14, 2023