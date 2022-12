Kanë rrjedhur informata për ngjyrën dalluese të telefonave Samsung Galaxy S23, S23+ dhe S23 Ultra

Samsung thuhet se do të prezantojë Galaxy S23, S23+ dhe S23 Ultra në një ngjarje më 1 shkurt. Ndërsa po i afrohemi asaj date, gjithnjë e më shumë detaje rreth pajisjeve kanë filluar të dalin në dritë. Sot u mor vesh se cila do të jetë ngjyra dalluese për çdo model.

Ngjyra dalluese është ajo që do të theksohet më shumë në të gjitha materialet promovuese dhe në të gjithë kampanjën e marketingut.

Çdo vit është një i ri për t’i mbajtur gjërat të freskëta, dhe në vitin 2023 ngjyra dalluese e Galaxy S23 thuhet se është ari i lehtë/ari rozë. Galaxy S23+ do të marrë ngjyrë rozë, ndërsa ngjyra dalluese e S23 Ultra do të jetë jeshile, raporton GSM Arena, transmeton Telegrafi.

Pra, pritet që në fotot zyrtare të shtypit të tre pajisjeve që t’i shohim këta telefona në këto nuanca specifike. Sigurisht, Samsung do t’i shesë ato në një mori ngjyrash të tjera – vetëm se këto do të jenë ato të theksuara. Kemi vetëm disa javë deri sa ta zbulojmë me siguri.

Sipas rrjedhjeve të mëparshme, treshja S23 do të ketë të gjithë një gjuhë të ngjashme dizajni me atë të Galaxy S22 Ultra, me unaza individuale për të gjitha kamerat e pasme.

Prisni gjithashtu të shihni Gorilla Glass Victus+, një vlerësim IP68, Snapdragon 8 Gen 2 SoC, 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB hapësirë ruajtëse dhe një sensor më të mirë tejzanor të gjurmëve të gishtave.

Kryesorja e të gjithë kësaj mund të jetë lidhja satelitore për emergjencat, veçori kjo e cila gjendet tek seria e iPhone 14.