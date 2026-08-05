Kandidati progresiv El-Sayed fiton garën e demokratëve në Miçigan

Kandidati progresiv El-Sayed fiton garën e demokratëve në Miçigan

Abdul El-Sayed ka fituar nominimin e Partisë Demokratike në Miçigan për Senatin amerikan, duke mposhtur përfaqësuesen Haley Stevens në një garë të ngushtë paraprake, raportoi Associated Press, transmeton Anadolu.

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El-Sayed do të përballet me ish-përfaqësuesin republikan Mike Rogers, i cili kandidoi pa kundërshtar, në zgjedhjet e mesmandatit më 3 nëntor. Vendi në Senat është i lirë pas tërheqjes së senatorit Gary Peters dhe konsiderohet vendimtar për shpresat e demokratëve për të rimarrë kontrollin e Senatit.

Stevens më vonë tha se do ta mbështesë atë në zgjedhjet e përgjithshme.

“Ne fillojmë të riparojmë marrëdhëniet që nesër”, u tha El-Sayed mbështetësve të tij përpara se AP-ja të shpallte fituesin e garës.

Ish-drejtori i shëndetësisë së qarkut Wayne zhvilloi fushatë me premtimet për “Kujdes shëndetësor për të gjithë”, reformën e financimit të fushatave dhe ndërprerjen e ndihmës ushtarake amerikane për Izraelin. Ai u mbështet nga senatori Bernie Sanders dhe përfaqësuesja Alexandria Ocasio-Cortez.

Senatori Chris Van Hollen tha se rezultati “duhet të jetë një thirrje zgjimi për establishmentin demokrat të Washingtonit”.

Stevens, kongresiste me katër mandate e mbështetur nga Peters, e përqendroi fushatën e saj te industria prodhuese dhe argumentoi se ajo ishte në një pozicion më të mirë për të mposhtur Rogersin.

Fushata e saj gjithashtu përfitoi nga dhjetëra miliona dollarë shpenzime nga jashtë, përfshirë atë që u raportua si investimi më i madh ndonjëherë i Komitetit Amerikan të Çështjeve Publike të Izraelit (AIPAC) në një garë të vetme.

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