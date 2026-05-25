Kandidati presidencial francez, De Villepin, hetohet për dhuratat e marra si ministër i jashtëm
Dominique de Villepin tha se kishte bërë një gabim që kishte pranuar dhuratat e një lobisti ndërsa ishte në pushtet.
Dominique de Villepin, ish-kryeministri francez që pritet të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm, po hetohet për dhuratat që ka marrë gjatë kohës që shërbente si ministër i jashtëm, tha të mërkurën prokurori më i lartë financiar i vendit.
“Një hetim paraprak për akuzat për pranim të pronës së vjedhur, përvetësim të fondeve publike dhe të gjitha veprat penale të lidhura me këtë” është hapur, tha prokurori Pascal Prache në një deklaratë.
Sipas Prache, hetimi ka të bëjë me dy dhurata që dyshohet se i ka marrë de Villepin midis viteve 2002 dhe 2004, gjatë mandatit të tij si diplomat i lartë i Francës. De Villepin njihet më së miri për fjalimin e tij plot pasion në vitin 2003 në Kombet e Bashkuara, ku foli kundër ndërhyrjes ushtarake në Irak përpara pushtimit të Shteteve të Bashkuara.
Një raport hetimor që u transmetua në televizionin publik francez muajin e kaluar pohoi se De Villepin kishte marrë dy statuja të Napoleonit me vlerë mijëra euro nga Robert Bourgi, një lobist francez i cili ka punuar ngushtë me zyrtarë afrikanë në ish-kolonitë franceze. Njëra prej statujave dyshohet se i ishte dhënë Bourgi-t nga Blaise Compaoré, i cili ishte president i Burkina Fasos nga viti 1991 deri në vitin 2010. Bourgi dyshohet se e mori tjetrën nga biznesmeni italian Gian Angelo Perrucci.
“Prokurorët financiarë nuk do ta kenë problem t’i shkojnë deri në fund këtij rasti dhe Dominique de Villepin është i qetë dhe i gatshëm të bashkëpunojë me hetimin”, tha një anëtar i ekipit të ish-ministrit të jashtëm.
Më herët këtë muaj, de Villepin tha se pranimi i dhuratave nga Bourgi kishte qenë një “gabim”, por minimizoi rëndësinë e akuzave.
Pas një mungese të gjatë nga politika e brendshme pas një kandidimi të dështuar presidencial në vitin 2012, de Villepin themeloi partinë e tij politike, Humanist France, vitin e kaluar. Që atëherë ai ka hedhur themelet për të kandiduar në garën e vitit të ardhshëm për të zëvendësuar Presidentin aktual Emmanuel Macron.
72-vjeçari më parë shërbeu si shef i shtabit, ministër i punëve të jashtme, ministër i brendshëm dhe kryeministër nën presidentin konservator Jacques Chirac.
De Villepin nuk është i vetmi kandidat presidencial që po hetohet nga sistemi i drejtësisë franceze. Zyra e prokurorisë financiare njoftoi të martën se Édouard Philippe, kryetari i qendrës së djathtë i Le Havre dhe një kandidat kryesor për vitin 2027, po hetohet gjithashtu për akuza për shkelje financiare. Philippe do të bashkëpunojë plotësisht me hetimin, tha të martën një zyrtar lokal i lidhur me të.