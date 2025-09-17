Kandidati i AKI për kryetar të Strugës, Arsim Dalipi takohet me kandidatët për këshilltarë komunal

Kandidati për kryetar të komunës së Strugës nga Besëlidhja AKI, Arsim Dalipi, sot është takuar me kandidatët për këshilltarë komunal, ku në këtë takim u theksua se çdo anëtarë i ekipit, përmes punës dhe përvojës së tij, të kontribuojë në ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë për qytetin dhe fshatrat e komunës së Strugës.

Postimi i plotë i Arsim Dalipit në vijim:

Takim me kandidatët për këshilltarë komunal të Aleancës Kombëtare për Integrim

🤝 Një takim i këndshëm dhe mjaft frymëzues me këshilltarët e ardhshëm të këshillit komunal në Strugë.

Ky takim nuk ishte vetëm formalitet, por një hap i domosdoshëm për të forcuar ekipin që do të udhëheqë ndryshimet e shumëpritura.

Gjatë bisedës u theksua se çdo anëtar i ekipit tonë është i përkushtuar që, përmes punës dhe përvojës së tij, të kontribuojë në ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë për qytetin dhe fshatrat e komunës sonë.

Bashkë jemi më të fortë, dhe bashkë do t’i japim qytetit tonë energjinë, punën dhe të ardhmen që meriton.

#BashkëPërStrugën #Struga2025 #AleancaKombëtarePërIntegrim #ForcaERe

