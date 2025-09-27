Kandidatët për kryetar të komunës së Tetovës nënshkruajtën Kodeks për zgjedhje të drejta dhe demokratike

Kandidatët për kryetar të komunës së Tetovës nënshkruajtën Kodeks për zgjedhje të drejta dhe demokratike

Kandidatët për kryetar të Komunës së Tetovës sot e nënshkruajtën Kodeksin për zgjedhje të drejta dhe demokratike. Pas thirrjes së Komisionit komunal të zgjedhjeve (KKZ), në nënshkrimin e sotëm të Kodeksit në hapësirat e komunës së Tetovës janë nënshkruajtur Izet Zejneloviq nga partia Demokratët, Bajram Rexhepi nga kolaicioni “Aleanca kombëtare për integrim (AKI)”, Bilal Kasami nga koalicioni “Vlen”, Samka Ibraimoski nga koalicioni “Përvojë për sukses”, si dhe Stevica Sarkoski nga VMRO-DPMNE Partia Popullore. Kandidatja Katka Bozhinoska nga partia E Majta nuk ishte e pranishme në ngjarjen.

Kryetari i KKZ Tetovë, Zulqyfli Rexhepi, e lexoi Kodeksin pas së cilës vijoi nënshkrimi dhe përshëndetja nga të gjithë kandidatët e pranishëm. Kodeksi nënshkruhet në bazë të Nenit 8B të Kodit Zgjedhor me qëllim mbajtjen e zgjedhjeve të drejta dhe demokratike.

Pesë kandidatë për kryetar komune më pas kishin edhe një kafe-takim jozyrtar.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Pikniku i njëmbëdhjetë humanitar i kompanisë ‘Alkaloid’

(VIDEO) Pikniku i njëmbëdhjetë humanitar i kompanisë ‘Alkaloid’

Shkon në afro 66 mijë numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Shkon në afro 66 mijë numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Andonovski: Të gjitha dokumentet do të jenë në telefonin, testin do ta bëjmë në Samit para 800 të pranishmëve nga 20 shtete

Andonovski: Të gjitha dokumentet do të jenë në telefonin, testin do ta bëjmë në Samit para 800 të pranishmëve nga 20 shtete

Takim në kuadër të Shkollës ballkanike të energjisë – ekspertë debatuan për masat që duhen ndërmarrë si parandalim nga “bllek aut”

Takim në kuadër të Shkollës ballkanike të energjisë – ekspertë debatuan për masat që duhen ndërmarrë si parandalim nga “bllek aut”

(FOTO) I gjetën bimë kanabisi në shtëpi, policia ndalon një 50-vjeçar nga Straçinca

(FOTO) I gjetën bimë kanabisi në shtëpi, policia ndalon një 50-vjeçar nga Straçinca

Siljanovska-Davkova: Ne, popujt e Ballkanit, gjithmonë e kemi konsideruar veten evropianë

Siljanovska-Davkova: Ne, popujt e Ballkanit, gjithmonë e kemi konsideruar veten evropianë