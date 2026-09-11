Kandidat i VMRO-DPMNE-së për kryetar të Komunës së Bërvenicës do të jetë Stojanço Radiçevski

Kandidat i VMRO-DPMNE-së për kryetar të Komunës së Bërvenicës do të jetë Stojanço Radiçevski

Stojano Radiçevski do të jetë kandidati i VMRO-DPMNE-së për kryetar të Komunës së Bërvenicës në zgjedhjet e ardhshme të jashtëzakonshme lokale, për të cilin u votua unanimisht në seancën e rregullt të Komitetit ekzekutiv të partisë këtë pasdite.

Nga partia bëjnë të ditur se ai është kryetar aktual i Komitetit komunal të VMRO-DPMNE-së në Bërvenicë. Radiçevski ka diplomuar në Fakultetin juridik “Justiniani i parë” dhe është magjistër i të drejtës civile.

“Presim bashkimin e të gjitha forcave progresive dhe mbështetje për propozimin i cili paraqet një zgjidhje të ndershme dhe të sinqertë për përparimin dhe të ardhmen e komunës së Bërvenicës. VMRO-DPMNE shkon në fitore bindëse për një Bërvenicë më të mirë!”, thonë në VMRO-DPMNE.

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