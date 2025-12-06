Kancelari gjerman zhvillon një telefonatë me presidentin palestinez, shpreh mbështetje për planin e paqes të SHBA-së

Kancelari gjerman zhvillon një telefonatë me presidentin palestinez, shpreh mbështetje për planin e paqes të SHBA-së

Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, ka zhvilluar një telefonatë me presidentin palestinez, Mahmoud Abbas, ku ka shprehur mbështetje të fortë për iniciativën e paqes të udhëhequr nga SHBA-ja për Gazën, transmeton Anadolu.

Zëdhënësi i qeverisë gjermane, Stefan Kornelius, në një deklaratë me shkrim njoftoi se Merz gjatë bisedës theksoi “mbështetjen e tij për planin e paqes të presidentit amerikan Donald Trump” dhe përshëndeti qëndrimin bashkëpunues të Autoritetit Palestinez ndaj propozimit.

Ai tha se kancelari gjerman theksoi se Autoriteti Palestinez tani duhet të zbatojë urgjentisht reformat e nevojshme prej kohësh dhe se “kjo nëse arrihet mund të luajë një rol konstruktiv në rendin e pasluftës”.

Merz përsëriti se një zgjidhje e negociuar me dy shtete për konfliktin Izrael-Palestinë duhet të mbetet objektivi përfundimtar, duke theksuar se një kornizë e tillë mund të hapë një rrugë drejt “paqes dhe sigurisë së qëndrueshme” si për izraelitët ashtu edhe për palestinezët.

Telefona vjen përpara turneut rajonal të kancelarit Merz, përkatësisht vizitës së planifikuar të kancelarit në Jordani dhe Izrael sot dhe nesër.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryeparlamentari Gashi merr pjesë në hapjen e Doha Forum 2025 në Katar

Kryeparlamentari Gashi merr pjesë në hapjen e Doha Forum 2025 në Katar

Musk: BE-ja duhet të shfuqizohet, sovraniteti duhet t’u kthehet shteteve individuale

Musk: BE-ja duhet të shfuqizohet, sovraniteti duhet t’u kthehet shteteve individuale

Mister ende shkaku i rrëzimit të avionit të ‘Air India’, India dërgon hetues në SHBA për…

Mister ende shkaku i rrëzimit të avionit të ‘Air India’, India dërgon hetues në SHBA për…

SHBA miraton shitjen e raketave në vlerë 301 milionë dollarë për Italinë

SHBA miraton shitjen e raketave në vlerë 301 milionë dollarë për Italinë

Shefja e politikës së jashtme të BE-së: SHBA-ja mbetet “aleati më i madh” i Evropës

Shefja e politikës së jashtme të BE-së: SHBA-ja mbetet “aleati më i madh” i Evropës

Fidan: Ankaraja po punon për të çuar përpara planin e paqes në Gaza sa më parë

Fidan: Ankaraja po punon për të çuar përpara planin e paqes në Gaza sa më parë