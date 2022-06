Kancelari gjerman Olaf Scholz nis vizitën në Shkup

Kancelari gjerman Olaf Scholz ka arritur në Shkup aty ku do të qëndrojë për vizitë njëditore.

Sipas agjendës, pas ceremoninë së pritjes, është parashikuar takim kokë më kokë me kryeministrin Kovaçevski, pas çka pason takim dypalësh me anëtarët e dy delegacioneve.

Vizita zyrtare e kancelarit Scholz do të përfundojë me konferencë të përbashkët për shtyp me kryetarin e Qeverisë, Dimitar Kovaçevski

Scholz në Shkup vjen pas vizitës së tij në Kosovë dhe Serbi, në suaza të vizitës dyditore në rajon, ndërkaq pritet të vizitojë edhe Bullgarinë.