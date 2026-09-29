Kancelari gjerman: Rusia ende nuk është e gatshme për bisedime paqeje me Ukrainën

Kancelari gjerman: Rusia ende nuk është e gatshme për bisedime paqeje me Ukrainën

Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka deklarua se Rusia aktualisht nuk është e interesuar të hyjë në negociata me Ukrainën për t’i dhënë fund luftës, transmeton Anadolu.

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“Ne po bëjmë përpjekje të gjera diplomatike. Një prej tyre ishte vizita e kryediplomatit gjerman në New York dhe takimi i tij me kryediplomatin rus. Vlerësimi përfundimtar i Rusisë për atë takim ka treguar se Rusia, me sa duket, nuk është aspak e interesuar për bisedime serioze në këtë moment”, tha Merz në një konferencë për media në Berlin me presidentin e Kazakistanit, Kassym-Jomart Tokayev.

Kancelari gjerman i bëri sërish thirrje Rusisë që të rikthehet në tryezën e negociatave.

Ndërkohë, Merz u zotua për “vazhdimin e mbështetjes së Gjermanisë për Ukrainën, jo vetëm ushtarakisht, por edhe politikisht, financiarisht dhe ekonomikisht”. Ai përsëriti se Rusia “nuk do ta fitojë këtë luftë”.

I pyetur nëse do të ishte i gatshëm të takohej me presidentin rus Vladimir Putin në samitin e ardhshëm të G20-s në SHBA, Merz iu shmang përgjigjes.

Gjermania ka qenë ndër mbështetësit më të mëdhenj ushtarakë të Ukrainës në Evropë që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë në vitin 2022.

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