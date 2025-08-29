Kancelari gjerman, Merz: Lufta në Ukrainë mund të zgjasë edhe për shumë muaj të tjerë
Lufta në Ukrainë “mund të zgjasë për shumë muaj të tjerë”, tha kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili siguroi se aleatët e Kievit do të vazhdojnë të ofrojnë ndihmë.
Me presidentin francez në krah, Merz tha: “Kjo luftë mund të zgjasë për shumë muaj të tjerë. Ne duhet të përgatitemi për këtë në çdo rast. Ne jemi gati”.
Ai gjithashtu vuri në dukje se koalicioni i të vullnetshmëve është një përparësi për Francën dhe Gjermaninë.
Për kancelarin, afërsisht 30 aleatët, kryesisht evropianë, të Ukrainës që janë formuar nën këtë emër janë “të gatshëm, me konsensus të gjerë, ta ndihmojnë Ukrainën në një mënyrë shumë konkrete”.
“Ne nuk do ta braktisim Ukrainën”, shtoi Merz në fund të takimit të kabinetit franko-gjerman.
Evropianët u kthyen nga një udhëtim në Shtëpinë e Bardhë duke deklaruar se Vladimir Putin ra dakord, gjatë një telefonate me Donald Trump, të takohej me udhëheqësin ukrainas Volodymyr Zelensky brenda dy javëve të ardhshme.