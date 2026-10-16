Kancelari gjerman: Liderët e BE-së mbeten të përçarë për buxhetin e ardhshëm

Kancelari gjerman: Liderët e BE-së mbeten të përçarë për buxhetin e ardhshëm

Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka deklaruar se liderët e Bashkimit Evropian (BE) mbeten thellësisht të përçarë lidhur me buxhetin e ardhshëm shtatëvjeçar të bllokut, ndërsa një grup më i vogël vendesh, ku bën pjesë edhe Gjermania, kërkon shkurtime të konsiderueshme të propozimeve të Komisionit Evropian, transmeton Anadolu.

MARKETING

Shik.mk

Duke folur në ditën e dytë të takimit të liderëve të BE-së në Bruksel, Merz tha se 27 shtetet anëtare kanë qëndrime shumë të ndryshme për planin e shpenzimeve që do të zbatohet nga viti 2028 e tutje. Ai shprehu shpresën se një marrëveshje mund të arrihet deri në fund të vitit, por paralajmëroi se suksesi është larg të qenit i sigurt.

“Ka qëndrime shumë të ndryshme mes shteteve anëtare. Një grup më i vogël, ku bën pjesë edhe Gjermania, beson se duhet ta zvogëlojmë ndjeshëm buxhetin evropian në krahasim me propozimet e paraqitura nga Komisioni Evropian”, tha Merz.

Në të kundërt, shtoi ai, një grup më i madh vendesh kërkon zgjerimin e buxhetit.

Merz theksoi se, nga këndvështrimi i Gjermanisë, shifrat e propozuara nga Komisioni Evropian duhet të ulen edhe më tej. Ai theksoi se të gjitha shtetet anëtare po përpiqen të shtrëngojnë disiplinën fiskale në nivel kombëtar dhe se një rritje e ndjeshme e shpenzimeve të BE-së nuk është realiste.

“Thjesht nuk është e përballueshme që buxheti evropian të rritet me rreth 50 për qind. Kjo nuk është financiarisht e realizueshme. Dhe, duke pasur parasysh kontributet kombëtare që kërkohen, është diçka që askush nuk mund ta përballojë”, paralajmëroi ai.

Merz tha se liderët duhet t’i diskutojnë çështjet në detaje. Një takim shtesë i Këshillit Evropian pritet të mbahet në nëntor, i pasuar nga bisedime disaditore në dhjetor.

“Vazhdoj të shpresoj se do të arrijmë ta vëmë në rrugën e duhur buxhetin evropian për vitet nga 2028 e tutje, përmes një vendimi unanim të Këshillit”, tha Merz.

“Nëse do të kemi sukses, nuk mund ta them aspak sot. Ka ende shumë qëndrime të kundërta”, shtoi ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Arkin Jahiji: Bërvenica do të jetë komunë e bashkimit, mundësive dhe barazisë për të gjithë

Arkin Jahiji: Bërvenica do të jetë komunë e bashkimit, mundësive dhe barazisë për të gjithë

8 shtete amerikane padisin OpenAi: ChatGPT nxit sjellje të rrezikshme dhe dhunë

8 shtete amerikane padisin OpenAi: ChatGPT nxit sjellje të rrezikshme dhe dhunë

OKB-ja kërkon hetim për sulmin ndaj fotografes së Washington Post nga kolonët izraelitë në Bregun Perëndimor

OKB-ja kërkon hetim për sulmin ndaj fotografes së Washington Post nga kolonët izraelitë në Bregun Perëndimor

Erdogan: Turqia e konsideron Kamboxhian partnere të rëndësishme në Azinë Juglindore

Erdogan: Turqia e konsideron Kamboxhian partnere të rëndësishme në Azinë Juglindore

Zelenskyy i kërkon BE-së të mos lehtësojë sanksionet ndaj Rusisë gjatë takimit të liderëve

Zelenskyy i kërkon BE-së të mos lehtësojë sanksionet ndaj Rusisë gjatë takimit të liderëve

Arrestohet një 20-vjeçar në Kavadar, policia i sekuestron marihuanë

Arrestohet një 20-vjeçar në Kavadar, policia i sekuestron marihuanë