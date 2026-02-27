Kancelari gjerman javën e ardhshme takon presidentin Trump në Shtëpinë e Bardhë

Kancelari gjerman, Friedrich Merz, javën e ardhshme do të takohet në Shtëpinë e Bardhë me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, transmeton Anadolu.

Zv/zëdhënësi i qeverisë gjermane, Sebastian Hille, njoftoi se Merz dhe Trump pritet të zhvillojnë bisedime në Zyrën Ovale në mëngjesin e 3 marsit, të ndjekura nga një drekë pune.

Hille tha se diskutimet midis kancelarit Merz dhe presidentit Trump do të përqendrohen në marrëdhëniet dypalëshe, çështjet e sigurisë, tregtinë dhe konkurrencën. Sipas deklaratës, në agjendë do të përfshihet gjithashtu lufta Rusi-Ukrainë dhe situata në Lindjen e Mesme.

Vizita e ardhshme shënon takimin e dytë Merz-Trump që nga marrja e detyrës së kancelarit gjerman. Takimi i tyre i parë në Shtëpinë e Bardhë u zhvillua në qershor të vitit 2025, menjëherë pasi Merz mori detyrën.

