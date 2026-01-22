Kancelari gjerman ia atribuon meritat unitetit të BE-së për ndryshimin e Trumpit në lidhje me Grenlandën
Kancelari gjerman Friedrich Merz ia atribuoi unitetit evropian faktin që presidenti i SHBA-së, Donald Trump, zbuti qëndrimin e tij në lidhje me Grenlandën, raporton Anadolu.
Ai tha se përgjigja e koordinuar e bllokut tregoi se solidariteti mund të ndikojë në politikën amerikane.
“Është bërë e qartë se uniteti dhe vendosmëria nga ana evropiane mund të bëjnë me të vërtetë ndryshim,” i tha Merz gazetarëve në Bruksel para një samiti emergjent të BE-së për të adresuar tensionet rreth Grenlandës dhe kërcënimet tarifore nga SHBA-ja.
“Jam shumë mirënjohës që presidenti Trump është hequr nga planet e tij fillestare për të marrë kontrollin e Grenlandës, dhe gjithashtu jam mirënjohës që ai është tërhequr nga vendosja e tarifave shtesë”, tha Merz.
“E gjithë kjo është rezultat i përpjekjeve tona të përbashkëta midis Evropës dhe SHBA-së për të gjetur një mënyrë për të ecur përpara së bashku në kohët e vështira që padyshim po përjetojmë aktualisht”, shtoi ai.
Kancelari falënderoi Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, për rolin e tij në uljen e tensioneve midis administratës Trump dhe aleatëve evropianë.
Pas takimit me Rutten në Davos, Zvicër, Trump njoftoi një kornizë për një marrëveshje mbi Grenlandën.
Ai u tërhoq nga kërcënimet dhe tërhoqi kërcënimet tarifore ndaj vendeve evropiane.
“Po negociohet realisht tani, detajet e saj”, tha Trump për “Fox Business Network”.
Merz u tha gazetarëve para se t’u bashkohej kolegëve evropianë në Bruksel se evropianët e kuptojnë shqetësimin e SHBA-së për sigurinë në Grenlandë dhe në rajonin Arktik, dhe se Europa duhet të marrë një rol më të madh në siguri dhe mbrojtje.
“Bashkimi Evropian, pjesa evropiane e NATO-s, duhet të jetë në gjendje të mbrohet vetë. Ne jemi në rrugë për ta arritur këtë, edhe pse ende jemi larg për të arritur gjithçka që na duhet”, tha Merz, duke shtuar: “Dhe do të duhet të përqendrohemi më afër në të gjitha pjesët e zonës evropiane të NATO-s. Kjo përfshin, mbi të gjitha, veriun”.
Ai gjithashtu theksoi se Gjermania do të presë të hënën një Samit të Detit të Veriut në Hamburg për të diskutuar bashkëpunimin ekonomik rajonal, mbrojtjen dhe sigurinë detare.
“Tani po punojmë hap pas hapi mbi çështjet kritike për konkurrueshmërinë tonë ekonomike dhe kapacitetin e mbrojtjes. Duhet të them se jam shumë i kënaqur me mënyrën se si po shkojnë gjërat aktualisht”, shtoi Merz.