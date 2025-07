Kancelari gjerman dyshon se Ukraina do të anëtarësohet në BE në 10 vitet e ardhshme

Merz shpjegon se vetëm pas mbarimit të konfliktit dhe fillimit të procesit të rindërtimit të vendit, Ukraina do të ketë mundësinë reale të përmbushë kushtet e nevojshme për anëtarësimin në BE. Ky proces i rindërtimit pritet të jetë i gjatë dhe i vështirë, por në fund të tij, sipas kancelarit gjerman, Ukraina do të jetë në një pozicion shumë më të mirë për t’u integruar në familjen evropiane.

Gjithashtu, Merz nënvizon se sa kohë që Ukraina vazhdon të jetë në gjendje lufte dhe nën sulm ushtarak, një proces i tillë është i pamundur, raporton reuters. Anëtarësimi në Bashkimin Evropian kërkon stabilitet politik dhe siguri, dy elementë që aktualisht mungojnë për shkak të konfliktit. Prandaj, për të ardhmen e Ukrainës në BE, paqja dhe stabiliteti janë parakushtet kryesore. Kancelari thekson se Evropa duhet të mbështesë Ukrainën në këto momente të vështira, duke i ofruar ndihmë humanitare dhe ekonomike për rindërtimin, por njëkohësisht duhet të jetë realiste në pritshmëritë për integrimin e menjëhershëm të vendit në BE. Në këtë kontekst, vizioni i Merzit është që Ukraina, pasi të ketë kaluar fazën e luftës dhe rindërtimit, të bëhet një pjesë e fuqishme dhe e plotë e Bashkimit Evropian, duke forcuar jo vetëm vetë vendin, por edhe stabilitetin dhe sigurinë në gjithë rajonin e Evropës Lindore.