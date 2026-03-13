Kancelari gjerman bën thirrje për përfundimin e luftës me Iranin përmes një zgjidhjeje diplomatike
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka deklaruar se Gjermania po ndjek përpjekje diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit në përshkallëzim me Iranin, duke paralajmëruar se një luftë e zgjatur paraqet rreziqe serioze për sigurinë dhe interesat ekonomike evropiane, transmeton Anadolu.
“Ne bëjmë çdo përpjekje për t’i dhënë fund luftës në Iran”, u tha Merz gazetarëve në një konferencë për media në Norvegji, kur u pyet nëse Gjermania do të kërkonte bisedime të drejtpërdrejta me Teheranin për të rihapur Ngushticën e Hormuzit për tankerët e naftës dhe anijet e mallrave.
“Ne bëjmë gjithçka që mundemi diplomatikisht. Ne përdorim të gjitha kanalet diplomatike dhe shpresojmë se do të gjejmë mënyra për t’i dhënë fund kësaj lufte sa më shpejt të jetë e mundur, sepse ajo nuk i shërben askujt dhe dëmton shumë ekonomikisht. Ajo na dëmton edhe neve”, tha ai.
Merz foli së bashku me homologët e tij norvegjez dhe kanadez pasi vëzhguan trupat nga shtetet anëtare të NATO-s duke u stërvitur gjatë stërvitjes dimërore ‘Cold Response’, të udhëhequr nga Norvegjia në veri të Norvegjisë dhe Finlandës.
Kancelari gjerman tha se konflikti ka pasur efekte të menjëhershme në sigurinë euro-atlantike dhe furnizimet me energji. Ai shprehu shqetësim të madh për sulmet hakmarrëse të Iranit që kanë shënjestruar vende të pa përfshira në rajon dhe vende aleate, duke e quajtur këtë një përshkallëzim të rrezikshëm.
“Ne ndajmë qëllime të rëndësishme me SHBA-në dhe Izraelin. Irani nuk duhet të paraqesë kërcënim për Izraelin dhe fqinjët e tjerë. Por me çdo ditë që kjo luftë zgjat, lindin më shumë pyetje. Dhe një gjë bëhet gjithnjë e më e qartë, ne kemi nevojë për një plan bindës se si kjo luftë mund të përfundojë”, tha ai.
Ai paralajmëroi kundër një konflikti të pafund, duke theksuar se Gjermania dhe partnerët e saj kundërshtojnë zgjerimin e luftës në gjithë rajonin ose shpërthimin e një lufte civile në Iran.
“Nëse integriteti territorial ose shtetësia e Iranit do të shembeshin apo nëse Irani nuk do të ishte më ekonomikisht i qëndrueshëm, kjo do të kishte ndikime të rënda edhe për ne. Prandaj kemi nevojë për një perspektivë të mirë për një rend paqësor”, tha ai.