Kanali francez i lajmeve CNews u gjobit me 100 mijë euro për “diskriminim ndaj algjerianëve dhe myslimanëve”
Kanali francez i lajmeve CNews u gjobit me 100.000 euro të mërkurën për transmetimin e përmbajtjes diskriminuese që synonte algjerianët dhe myslimanët, transmeton Anadolu.
Rregullatori audiovizual i Francës, Arcom, vendosi disa gjoba me një total prej 100.000 eurosh për dy segmente të transmetuara në vitin 2025, të cilat tha se mund të nxisnin diskriminim kundër myslimanëve dhe algjerianëve, sipas të përditshmes Ouest France.
Arcom vlerësoi se dy segmentet nga programi L’heure des pros i kanalit “inkurajojnë sjelljen diskriminuese, nga njëra anë duke e barazuar praninë e shtetasve algjerianë në Francë […] me një rrezik të madh për sigurinë publike” dhe nga ana tjetër duke i shoqëruar “të gjithë palestinezët me autorët” e sulmit të 7 tetorit.
Përtej këtyre vendimeve, Arcom thuhet gjithashtu se kishte lëshuar paralajmërime zyrtare për CNews për transmetimet e mëparshme të konsideruara problematike dhe i kërkoi fuqimisht kanalit të sigurohej që “nuk inkurajon sjelljen diskriminuese”.