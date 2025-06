Kanadaja përkujton familjen muslimane të vrarë në sulmin terrorist të vitit 2021

Në provincën jugperëndimore kanadeze të Ontarios ndodhet qyteti London, një metropol i njohur për kulturën e saj të gjallë, parqet e bukura dhe Qytetin e parë të Muzikës të UNESCO-s në Kanada. Njihet gjithashtu si qyteti ku, më 6 qershor 2021, katër anëtarë të familjes Afzaal vdiqën në një akt terrorizmi.

Shoferi i një kamioni gjysmë tonësh u përplas me familjen, duke zhdukur dy breza dhe duke lënë jetim një djalë nëntëvjeçar.

Një shëtitje e qetë mbrëmjeje nga familja u prish kur Nathaniel Veltman i vuri re në trotuar, kaloi pranë, pastaj bëri një kthesë U dhe përplasi familjen e pavetëdijshme.

Familja Afzaal – Salman Afzaal, 46 vjeç, gruaja e tij Madiha Salman, 44 vjeçe, vajza e tyre Yumnah, 15 vjeçe, dhe nëna e Afzaalit, Talat, 74 vjeçe. Djali u plagos rëndë, por mbijetoi.

Vrasja e familjes shkaktuan një shpërthim pikëllimi në komunitetin musliman dhe në përgjithësi, ndërsa kanadezët shikonin urrejtjen përballë.

Këtë vit, si çdo vit, njerëz u mblodhën për të përkujtuar familjen.

“Ajo që kemi dëgjuar nga komunitetet këtu në London, ku ndodhi kjo tragjedi, është se ata janë shumë optimistë”, tha për “London Free Press” Almira Elghawaby, përfaqësuesja speciale e Kanadasë për luftimin e islamofobisë.

“Gjithnjë e më shumë njerëz janë të interesuar të jenë aleatë të muslimanëve kanadezë, duke kuptuar se urrejtja na lëndon të gjithëve”, tha ajo.

Elghawaby u emërua pas vrasjeve të Afzaalëve.

Por kjo nuk ishte masa e vetme e marrë pas rrëzimit të Afzaalëve.

Ligjvënësit në Ottawa krijuan raportin “Islamofobia në Rritje: Marrja e Veprimeve, Përballja e Urrejtjes dhe Mbrojtja e Lirive Civile Së Bashku”.

Rezultati përfundimtar ishte 15 rekomandime, duke përfshirë denoncimin e islamofobisë, promovimin e mirëkuptimit kulturor dhe nxitjen e empatisë ndaj komuniteteve muslimane, arabe dhe palestineze dhe sigurimin e fondeve të mjaftueshme për të drejtuar programet.

Disa borde shkollore zbatuan “strategji” për të luftuar islamofobinë. Bordi Shkollor i Rrethit Peel, me më shumë se 153.000 nxënës, krijoi trajnime kundër islamofobisë për të gjithë anëtarët e stafit të bordit.

Qeveria federale gjithashtu mblodhi Samitin Kombëtar mbi Islamofobinë në korrik 2021, një muaj pas tragjedisë së Afzaalëve.

Ministra federalë, ligjvënës dhe zyrtarë nga qeveritë provinciale dhe komunale dëgjuan përvojat e muslimanëve që kishin përjetuar sulme verbale dhe ndonjëherë fizike.

“Më shumë se çdo herë në historinë e kohëve të fundit, nuk kam parë këtë nivel ankthi brenda komunitetit musliman kanadez. Kjo nuk është zgjedhja jonë; ne as nuk e kërkuam dhe as nuk e provokuam këtë përballje me urrejtje”, tha Mohammed Hashim, drejtor ekzekutiv i “Canada Race and Relations”.

E megjithatë, pavarësisht të gjitha masave për të luftuar islamofobinë, urrejtja ndaj muslimanëve vazhdon edhe sot e kësaj dite.

