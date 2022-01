Kanadaja përforcon sigurinë para protestës së madhe

Policia në kryeqytetin e Kanadasë ka kërkuar përforcime ndaj protestës me kamionë kundër certifikatave të vaksinave për shoferët e kampionëve të rëndë.

Mijëra njerëz pritet të marrin pjesë në protestën e organizuar në Ottawa si pjesë e grupit që kërkon fundin e vaksinimit të obliguar dhe masave për mbrojtje nga koronavirusi.

Organizatorët e protestës me kamionë kanë thënë se tubimi do të jetë i qetë, mirëpo disa grupe më të vogla kanë kërcënuar me dhunë. Policia e kryeqytetit kanadez ka bashkëpunuar me agjencitë kombëtare të sigurisë për të zbuluar çfarëdo kërcënimi të sigurisë.

Një zyrtar i lartë i Parlamentit, u ka bërë thirrje ligjvënësve kanadezë që të mbyllin dyert për shkak se shtëpitë e tyre mund të jenë cak i sulmeve nga protestuesit.

Qindra kamionë do të jenë pjesë e protestës dhe pritet të bllokojnë shumicën e rrugëve. Shoferët e kamionëve janë pjesë e protestës për shkak se nga 15 janari ka hyrë në fuqi ligj që obligon vaksinimin e plotë për hyrje në Kanada. Masë të ngjashëm ka vendosur edhe SHBA-ja për shoferët që hyjnë nga Kanadaja.